ОЗУ для MacBook Pro подорожало

Сотрудники компании Apple довольно интересно поступили со своим ноутбуком MacBook Pro начальной комплектации — ранее пользователи могли приобрести базовую версию с 8 гигабайтами оперативной памяти на 100 долларов дешевле, чем боле старшая версия на 16 гигабайт. То есть, апгрейд на 8 гигабайт обходился пользователям всего в 100 долларов, что довольно приятно на самом деле. Теперь ситуация изменилась, ведь компания увеличила стоимость апгрейда до 200 долларов. Аргументировали это тем, что на других компьютерах компании стоимость оперативной памяти именно такая, а на MacBook Pro просто была более низкая стоимость все это время. Конечно, новость для пользователей не очень приятная, ведь теперь цена ноутбука заметно выше той, что была ранее.