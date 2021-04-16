Объектив Fujifilm Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR оценен в $1000

Компания Fujifilm пополнила ассортимент объективов моделью Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR, которая предназначена для беззеркальных камер Fujifilm X. Новинка характеризуется линейным приводом автофокусировки, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 18 мм (27 мм в 35-мм эквиваленте), диафрагмой f/1,4–f/16, оптической схемой из 15 элементов в 9 группах, в том числе 1 ED и 3 асферическими элементами, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 0,20 м, максимальным увеличением 0,15х, резьбой для фильтра 62 мм, диаметром 69 мм, длиной 76 мм и массой 370 г. Объектив появится в продаже по рекомендованная цене в 1000 долларов.

Комментарии и отзывы Fujifilm Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR
Новости:
Meizu 18 доступен для международной доставки

Компания Meizu объявила о том, что их смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro, которые уже появились в китайско...
Складной смартфон Xiaomi может появиться в Китае 29 марта

Xiaomi уже запланировала мероприятие по запуску нового продукта 2021 года на 29 марта. По слухам, компани...
OnePlus 9 series получил более 2 миллионов бронирований в Китае

Компания OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, и в тоже время она будет запущена в Китае...
Samsung Galaxy S20 FE 5G официально представили в Индии

Несколько часов назад инсайдер обнаружил сертификат, указывающий на то, что на следующей неделе Samsung з...
Xiaomi Mi 11X представят совсем скоро

На протяжении какого-то времени по сети ходила информация о том, что компания Xiaomi планирует в обозримо...
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITXОбзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и МарусейОбзор Hiper Heater mini H1. Конвекционный обогреватель с Алисой и Марусей
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Forza Motorsport 8 запускает бета-тест...
Forza Motorsport 8 запускает бета-тестРелиз гоночного симулятора Forza Motorsport 8 приближается и вскоре начнется тестирование, об этом заявил...
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, срав...
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравНе так давно мы рассматривали «народный» Intel Core i5-11600K...
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вен...
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные венБольшинство продаваемых корпусов для получения хороших результатов по уровню быстродействия и низких рабо...
Office Lens теперь называется Microsoft ...
Office Lens теперь называется Microsoft С последним обновлением приложения Lens, получает новое имя Microsoft Lens, логотип и функцию. ...
Объявлены системные требования игры Outr...
Объявлены системные требования игры OutrPeople Can Fly обновила системные требования к запуску игры Outriders. Игра уже доступна на ПК, PlayStati...
Samsung Galaxy A02 официально анонсирова...
Samsung Galaxy A02 официально анонсироваКомпания Samsung анонсировала свой первый бюджетный смартфон в 2021 году в виде Galaxy A02. ...
Nubia Red Magic 6 показали на пресс-ренд...
Nubia Red Magic 6 показали на пресс-рендКомпания Nubia опубликовала первый официальный рендер геймерского смартфона Red Magic 6, презентация кото...
Смартфоны серии Meizu 18 анонсируют 3 ма...
Смартфоны серии Meizu 18 анонсируют 3 маВ честь 18-летия компании Meizu анонсирует серию смартфонов Meizu 18. Дата анонса запланирована на 3 март...
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC S...
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC SВ сети появились новые подробности о потенциально одном из самых необычных смартфонов этого года – Samsun...
Bang & Olufsen Beosound Level - портатив...
Bang & Olufsen Beosound Level - портативКомпания Bang & Olufsen представила портативную акустику Beosound Level. Особенностью колонки является ее...
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11...
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11Intel Core i3-10100F ...
Первый геймерский смартфон Redmi получит...
Первый геймерский смартфон Redmi получитСетевые инсайдеры поделились подробностями о первом геймерском смартфоне бренда Redmi, за которым стоит к...
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесейОбзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Обзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключениемОбзор HIPER GSX-1000 Schubert. Игровые наушники с универсальным подключением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor