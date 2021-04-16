Объектив Fujifilm Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR оценен в $1000

Компания Fujifilm пополнила ассортимент объективов моделью Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR, которая предназначена для беззеркальных камер Fujifilm X. Новинка характеризуется линейным приводом автофокусировки, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 18 мм (27 мм в 35-мм эквиваленте), диафрагмой f/1,4–f/16, оптической схемой из 15 элементов в 9 группах, в том числе 1 ED и 3 асферическими элементами, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 0,20 м, максимальным увеличением 0,15х, резьбой для фильтра 62 мм, диаметром 69 мм, длиной 76 мм и массой 370 г. Объектив появится в продаже по рекомендованная цене в 1000 долларов.