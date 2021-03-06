Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 появился в продаже

OM Digital Solutions дал старт продажам телеобъектива M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, который предназначен для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Это последняя линза, разработанная подразделением Olympus до его передачи новому владельцу Japan Industrial Partners.

Новинка характеризуется стабилизатором с эффективностью в 4,5 ступени экспозиции, встроенным телеконвертером 1,25x, который выдает фокусные расстояния 375–1000 мм (ЭФР), защитой от атмосферных воздействий, диафрагмой f/4,5-f/22, конструкцией из 28 элементов в 18 группах, включая один элемент EDA, четыре Super ED, два ED, два HR и один элемент HD, покрытием Z Nano Coating, минимальной дистанцией для фокусировки 130 см, максимальным увеличением 0,71х, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 95 мм, диаметром 116 мм, длиной 214 мм и массой 1875 г. Цена объектива составляет 7500 долларов.