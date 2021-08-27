Объектив Sigma 150-600mm F/5-6.3 DG DN OS вышел в России

Компания Sigma дала старт российским продажам супертелеобъектива Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports, который предназначен для полнокадровых беззеркалок с креплением L-mount и Sony E-mount. Цена новинки составляет 153 тысячи рублей.

Напомним, что объектив оснащается поддержкой телеконвертеров Sigma 1.4× и 2× L-Mount, стабилизацией с эффективностью в четыре стопа экспозиции, защитой от пыли и влаги, линейным и кольцевым трансфокатором, оптической схемой из 25 элементов в 15 группах, углом поля зрения 16,4°-4,1°, минимальной дистанцией для фокусировки 58-280 см, максимальным увеличением 1:2,9, 9-лепестковой диафрагмой, диаметром для фильтра 95 мм, диаметром 109,4 мм, длиной 263,6 мм (Leica L) и 265,6 мм (Sony E) и массой 2100 г.

Комментарии и отзывы Sigma 150-600mm F/5-6.3 DG DN OS | Sports
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