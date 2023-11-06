Объектив Viltrox AF 20mm F/2.8 для Sony E оценен в $160

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью Viltrox AF 20mm F/2.8, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется системой автофокусировки с приводом STM, оптической конструкцией из 10 линз в 8 группах, в том числе двумя ED-элемента, одним элементом с высоким показателем преломления и двумя асферическими линзами, минимальным расстоянием для фокусировки 19 см, специальным многослойным покрытием HD Nano с защитой от влаги, углом обзора 91.6 градусов, внутренней системой фокусировки, прецизионным байонетом из закаленного алюминиевого сплава, массой 157 граммов, резьбой для светофильтра 52 мм, разъемом USB Type-C и комплектной блендой. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 160 долларов.