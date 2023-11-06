Объектив Viltrox AF 20mm F/2.8 для Sony E оценен в $160

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью Viltrox AF 20mm F/2.8, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется системой автофокусировки с приводом STM, оптической конструкцией из 10 линз в 8 группах, в том числе двумя ED-элемента, одним элементом с высоким показателем преломления и двумя асферическими линзами, минимальным расстоянием для фокусировки 19 см, специальным многослойным покрытием HD Nano с защитой от влаги, углом обзора 91.6 градусов, внутренней системой фокусировки, прецизионным байонетом из закаленного алюминиевого сплава, массой 157 граммов, резьбой для светофильтра 52 мм, разъемом USB Type-C и комплектной блендой. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 160 долларов.

Google заблокировала загрузку бенчмарков на Pixel 8 Pro…
На момент запуска смартфона Google Pixel 8 Pro, который поступил в продажу относительно недавно, многие п…
Объявлена дата выхода смартфонов Vivo X100…
Компания Vivo объявила, что смартфоны серии Vivo X100 будут официально представлены в Китае 17 ноября 202…
Redmi K70 Pro получит камеру с телефото-модулем…
В сети появились новые подробности о смартфонах линейки Redmi K70, официальный релиз которых ожидается в …
iQOO Z7 Pro 5G получит изогнутый экран …
Компания Vivo опубликовала официальное изображение смартфона iQOO Z7 Pro 5G, официальный релиз которого з…
Смартфон Redmi Note 13 Pro+ появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi Note 13 Pro+, который оценен в 275 долларов…
Представлен смартфон Redmi Note 13 Pro+…
Компания Xiaomi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 13 Pro+, который оценен в Китае в 260, 285 и 30…
Китайцы рассекретили Samsung Galaxy S23 FE …
В базе данных китайского сертификационного агентства TENAA обнаружились фотографии и характеристики смарт…
Представлен смартфон Honor Play 40S…
Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 40S, которая появится в китайской …
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor