Объектив Yongnuo YN35mm f/2S DF DSM вышел с креплением Canon RF

Осенью прошлого года компания Yongnuo представила полнокадровый объектив Yongnuo YN35mm f/2S DF DSM для камер с байонетом Sony E. Сегодня было объявлено о выпуске версии для камер с креплением Canon RF. Цена новинки пока не сообщается, но вариант для Sony E оценен в 230 долларов.

Yongnuo YN35mm f/2S DF DSM характеризуется автоматической фокусировкой, фокусным расстоянием 35 мм, углом поля зрения 66,31° по диагонали, диафрагмой f/2,0-f/16, оптической схемой из 9 элементов в 8 группах, включая один асферический, один элемент с малой дисперсией и два элемента с высоким коэффициентом преломления, 7-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, максимальным увеличением 0,13х, диаметром для фильтра 52 мм, диаметром 67 мм, длиной 72 мм и массой 280 граммов.
Комментарии и отзывы Yongnuo YN35mm f/2S DF DSM
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