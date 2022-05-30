Объявлен глобальный запуск смартфона realme GT Neo 3T

Компания realme опубликовала тизер о глобальном запуске своего смартфона realme GT Neo 3T.

GT Neo 3T представляет собой переименованный realme Q5 Pro. Смартфон будет оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full-HD+. Панель будет иметь пиковую яркость 1300 нит и 100 % охват цветовой гаммы DCI-P3. Смартфон получит мобильную платформу Snapdragon 870 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Также будет версия с 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти. Емкость аккумулятора 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Будет ли смартфон также предлагаться с быстрой зарядкой 150 Вт, как realme GT Neo 3, неизвестно. Что касается камеры, смартфон будет оснащен тройной камерой, включающей 64-мп основной датчик, 8-мп сверхширокоугольный датчик и 2-мп макрокамеру. На передней панели устройство, скорее всего, получит 16-мп камеру для съемки селфи и видеозвонков.