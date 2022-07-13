Объявлен старт продаж новой линейки смартфонов Tecno Camon 19

Популярный бренд электроники ТECNO объявил о старте продаж линейки смартфонов Camon 19. Дизайн линейки TECNO Camon 19 удостоился награды iF Design Award 2022 в категории «Выдающийся продуктовый дизайн».

Camon 19 PRO оснащен 6,8-дюймовым экраном FHD+ с расширенной цветовой гаммой и частотой обновления 120 Гц. Он построен на платформе с восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96. Для российского рынка доступна версия с 8 ГБ ОЗУ и встроенной памятью на 128 ГБ с возможностью расширения. Емкость аккумулятора 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Модель отличается ультратонкой рамкой корпуса. Она обрамляет дисплей и способствует полному погружению в визуальный контент. Корпус покрывают 200 млн. сверкающих частиц, которые формируют изящный дизайн и препятствуют появлению отпечатков пальцев.

Camon 19 Pro оснащен 50Мп камерой с 2Х оптическим зумом. Фокусное расстояние 50 мм позволяет снимать видео и фото с четкой и резкой проработкой портретов. Эффект боке дополнительно выделяет объект съемки и размывает фон. Смартфон Camon 19 Pro обладает новыми возможностями для съемки в темное время суток. Когда алгоритм определяет, что естественное освещение ниже оптимального – автоматически включается система из RGBW-сенсора и стеклянного объектива. В дополнение к этому задействуется стабилизатор OIS+EIS.

Версии Camon 19 и Camon 19 Neo доступны в версии с 6 ГБ и 128 ГБ с возможностью расширения, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой двух симкарт. За фото и видео в первой модели отвечают RGBW-модуль 64 Мп и портретный модуль 2 Мп, Camon 19 Neo выделяется продвинутой селфи-камерой на 32 Мп и основным модулем на 48 Мп.

Новинки поступят в продажу после 18 июля. Цена модели Camon 19 PRO составит 21 990 рублей, Camon 19 будет доступен за 17 990 рублей, Camon 19 Neo можно будет приобрести за 16 990 рублей. Смартфоны будут доступны в DNS, OZON, Wildberries, Ситилинк, МВидео, Мегафон, МТС, Связной, Эльдорадо, RBT.
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