Объявлен старт российских продаж на складной смартфон Huawei Mate Xs

2020-03-31, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei Mate Xs; [103]
Сегодня на российском рынке стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate Xs, который раннее можно было предзаказать. Приобрести смартфон можно за 199 999 рублей.

Напомним, что смартфон оснащается улучшенной конструкцией петель, 8-дюймовым (в разложенном состоянии) OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, топовым фирменным процессором Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 16 Мп, 8 Мп и датчком ToF, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, предустановленной операционной системой Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10 без сервисов Google и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.


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