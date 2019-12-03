Объявлен запуск ретро-телефонов со съёмными аккумуляторами

Сегодня о запуске новой марки мобильных кнопочных телефонов Strike, объявила компания «Новая Линия», стоявшая за брендом BQ. Цены данных телефонов “из прошлого” будут начинаться от 899 рублей до 2690 рублей. Они будут позиционироваться, как простые и удобные телефоны с емкими батареями и удобным функционалом.

Одной из интересных моделей можно выделить Strike F10, который получил не только ретро- дизайн, но и вполне хорошие для таких телефонов характеристики, например: 1,77- дюймовый экран, съемная батарея на 3600 мАч, простая камера, фонарик, FM радио, динамик на 40 м, слоты для карт памяти формата microSD объёмом до 16 ГБ и трёх SIM-карт, Bluetooth и 3,5 мм для наушников.