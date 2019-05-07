Объявлена цена ZTE Axon 10 Pro на Snapdragon 855 и с 12 ГБ ОЗУ

Компания ZTE официально представила флагманский смартфон Axon 10 Pro, который был показан еще на февральской выставке MWC 2019. Новинку оснастили быстрой файловой системой F2FS и модулем памяти Sandisk iNAND 8521, топовым процессором Snapdragon 855, 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, до 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой 48, 20 и 8 Мп, поддержкой 5G, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 4+ и стереодинамиками. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в $473, с 8/256 ГБ – в $547, а за топовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти придется выложить 620 долларов. Продажи в Китае стартуют уже завтра.