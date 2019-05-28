Объявлена цена бюджетного смартфона Redmi 7A

Бренд Redmi объявил цены на бюджетный смартфон Redmi 7A, который был представлен несколько дней назад. Итак, версия с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флэш-памяти оценен в 80 долларов, а вариант на 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти – 86 долларов. Аппарат выйдет в черной и голубой расцветках. Начало продаж в Китае запланировано на 6 июня. Стоит заметить, что дешевле Redmi 7A в ассортименте Xiaomi и Redmi остается только Redmi Go.

Напомним, что новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц и графикой Adreno 505, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой, 5 Мп фронтальной камерой, защитой от брызг, модулям Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, FM-тюнер, 3,5-мм разъем, гибридным слотом для SD-карты, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Размеры устройства равны 146,30:70,41:9,55 мм, а масса – 150 граммам.