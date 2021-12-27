Объявлена ​​цена ремонта Huawei P50 Pocket

На прошлой неделе Huawei представила свой новый складной смартфон P50 Pocket. Это раскладушка с рядом примечательных особенностей. На официальном сайте появилась информация цены на ремонт данного устройства, судя по фото ремонт встанет вам в копеечку.

Судя по всему, цена на базовый P50 Pocket и его премиум-версию наверняка одинакова. Однако он не включает дисплей, который стоит колоссальные 4379 юаней (примерно 690 долларов США) за премиум-версию, в то время как дисплей базового варианта стоит 3579 юаней за ремонт (примерно 560 долларов США). Другими словами, один дисплей стоит двух смартфонов среднего уровня.

Точно так же цена ремонта материнской платы варианта 8 ГБ + 128 ГБ составляет 3399 юаней (примерно 535 долларов США), а вариант 512 ГБ в версии Premium стоит 4599 юаней (примерно 720 долларов США).