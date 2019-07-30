Объявлена цена смартфона Huawei Mate 20X 5G

Компания Huawei выпустила флагманский смартфон Mate 20X 5G с 7,2-дюймовым OLED дисплеем. Разрешение аппарата составляет 2244 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит процессор Kirin 980, 8ГБ ОЗУ и встроенный флэш-массив на 256 ГБ. Тыльная камера представлена тремя блоками оптики, а фронтальная камера имеет датчик изображения на 24 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью на 4200 мА.ч. Сообщается, что на китайских торговых площадках гаджет появится 16 августа. Приобрести новинку можно будет в изумрудно-зеленом корпусе за 6199 юаней (57000 рублей или 899 долларов).