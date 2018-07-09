Объявлена цена смартфона Vivo Z10

Компания Vivo представила смартфон Z10, который относится к среднему ценовому диапазону. Новинка получила 6-дюймовый экран с разрешением 1440 на 720 пикселей. В основе устройства лежит 8-ядерный чипсет Qualcomm и 4 Гбайт ОЗУ. Основная камера 16-мегапиксельная, имеет быструю фазовую систему автофокусировки. Фронтальная камера получила разрешение - 24 МП. Есть сканер отпечатков, поддерживается и распознавание лица. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3225 мА.ч. В качестве ОС выступит Android - 7.1 Nougat. Оценивается гаджет в 217 долларов.