Объявлена дата глобального релиза Nubia Red Magic 8 Pro

Компания ZTE объявила, что международная презентация смартфона Nubia Red Magic 8 Pro пройдет 16 января. При этом, старшая модель Red Magic 8 Pro+ останется китайским эксклюзивом.

Напомним, что Red Magic 8 Pro характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения объемом 2068 мм³, вибромотором обратной тактильной связи, сенсорными кнопками, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, ОС Android 13 с оболочкой Red Magic OS 6.0 «из коробки», аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и 80-Вт проводной зарядкой. В Китае за базовый вариант с 8/128 ГБ памяти просят 575 долларов, но цена глобальной версии окажется выше.