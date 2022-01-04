Объявлена дата индийской премьеры OnePlus 9RT

Компания OnePlus объявила о том, что смартфон OnePlus 9RT выйдет за пределы китайского рынка уже 14 января. Именно в этот день аппарат представят в Индии. Там же презентуют наушники OnePlus Buds Z2. Когда смартфон появится в Европе и Северной Америке, пока не сообщается.

Напомним, что оцененный от 500 долларов смартфон оснащается 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,62-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, новой системой охлаждения с тепловой трубкой, стереодинамиками, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 с оптической стабилизацией), сверхширокоугольным модулем (сенсор Sony IMX481) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт.