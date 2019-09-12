Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае. Если верить источнику, в Польше продажи стартуют 23 сентября – очевидно, что и в других странах релиз состоится примерно в то же время. Любопытно, что Redmi Note 8 Pro уже засветился у некоторых польских и украинских онлайн-ритейлеров без указания цены, но с возможностью предзаказа. Напомним, что в первые часы после начала китайских продаж новинка разошлась тиражом в 300 тысяч экземпляров. Так был побит совсем недавний рекорд другого популярного смартфона Honor 9X.