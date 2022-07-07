Объявлена дата начала продаж нового Apple MacBook Air

Компания Apple объявила, что прием предзаказов на новое поколение ноутбука MacBook Air стартует уже завтра, 8 июля, а розничные продажи начнутся 15 июля. Речь идет о глобальном запуске. Цена базовой версии с 8 ГБ унифицированной памяти, SSD на 256 ГБ и 8-ядерным GPU составляет 1200 долларов.

Напомним, что новинку оснастили однокристальной системой Apple M2, состоящей из восьмиядерного CPU и GPU с десятью ядрами в максимальной конфигурации, до 24 ГБ унифицированной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ, новым цельнометаллическим корпусом Unibody толщиной 11,3 мм, 13,6-дюймовым дисплеем Liquid Retina Display с яркостью до 500 кд/кв.м, новой веб-камерой FaceTime HD с передачей видео в разрешении Full HD, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, 3,5-мм разъемом для наушников, тремя микрофонами и четырьмя громкоговорителями, клавиатурой с полноформатными клавишами верхнего ряда, технологиями MagSafe и Touch ID, поддержкой быстрой зарядки и новым адаптером питания с двумя портами USB-C.