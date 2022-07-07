Объявлена дата начала продаж нового ноутбука Apple MacBook Air

Apple объявила дату начала предзаказов и продаж нового ноутбука MacBook Air.

MacBook Air будет доступен для предварительного заказа 8 июля, а поставки начнутся 15 июля. Что касается цены, стоимость ноутбука начинается от 1200 долларов. MacBook Air оснащен 8 ГБ единой памяти, твердотельным накопителем на 256 ГБ и 8-ядерным графическим процессором.

Новый MacBook Air основан на новой платформе M2. Другие функции включают 13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina, зарядку MagSafe и до 18 часов автономной работы.

Топовая версия MacBook Air с 24 ГБ унифицированной памяти и SSD на 2 ТБ продается по цене 2500 долларов.