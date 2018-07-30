Объявлена дата предзаказа на смартфон Ulefone Armor 5

Компания Ulefone озвучила полный список технических характеристик и дату предзаказа на смартфон Armor 5 . Смартфон получил 5,85-дюймовый дисплей с вырезом и соотношение сторон 19:9. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek MT 6763. Его главная камера оснащена двумя оптическими блоками на 16 МП и 5 МП. Уровень защиты аппарата от пыли и влаги соответствует стандарту IP68. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА.ч. Предлагаться гаджет будет в черном и синем цветовом исполнении. Сообщается, что оформить предзаказ на Ulefone Armor 5 можно будет с 6 августа.