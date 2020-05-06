Объявлена дата выход 5G-смартфона Honor X10

Принадлежащий компании Huawei бренд Honor объявил о том, что смартфон Honor X10 будет представлен уже 20 мая. Также китайский производитель подтвердил, что аппарат получит поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Ориентировочная цена Honor X10 составляет 282 доллара, что может сделать его самым доступным 5G-смартфоном на момент выхода.

Согласно базе данных TENAA, аппарат получит версии с 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ ГБ ОЗУ и флеш-памяти, 6,63-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей, фирменный чипсет Kirin 820 с модемом 5G, камеру для селфи разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 40 (датчик Sony IMX600), 8 и 2 Мп, батарею емкостью 4200 мАч, поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт, размеры 163,7:76,5:8,8 мм, массу в 203 грамма и Android 10 без сервисов Google.