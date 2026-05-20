Объявлена дата выхода HONOR WIN Turbo

Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфона WIN Turbo состоится 29 мая. Судя по опубликованному тизеру, аппарат получит широкий блок основной камеры с тремя модулями. Ранее слухи приписывали устройству плоский LTPS-экран с разрешением 1,5K, металлическую рамку корпуса, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что представленный в конце прошлого года HONOR WIN оснащается аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1272:2800 точек, кадровой частотой до 185 Гц и сверхвысокочастотным ШИМ-диммированием 5920 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОЗУ LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной зарядок, системой охлаждения с вентилятором, защитой от воды и пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, металлической рамкой корпуса и модемом 5G.