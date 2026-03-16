Объявлена дата выхода HUAWEI Enjoy 90 Pro Max

Компания HUAWEI объявила, что официальный релиз смартфона Enjoy 90 Pro Max состоится в Китае уже 23 марта. Судя по опубликованному рендеру, аппарат оснастят экраном с врезанной селфи-камерой и круглым блоком основной камеры. Ранее сообщалось, что китайский производитель выпустит модели Enjoy 90 Pro Max и Enjoy 90 Plus. Смартфоны получат ёмкие аккумуляторы, фирменные однокристальные системы Kirin 8-й серии и предустановленную операционную систему HarmonyOS 6. Модель Enjoy 90 Plus будет отличаться квадратным блоком тыльной камеры. По словам руководителей HUAWEI, смартфоны предложит рекордную автономность по сравнению с другими моделями Enjoy.