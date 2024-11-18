Объявлена дата выхода Huawei Mate70

Компания Huawei объявила, что официальная презентация смартфонов серии Mate70 состоится 26 ноября. Ранее сообщалось, что базовую модель Huawei Mate70 оснастят 6,69-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,5 дюйма и поддержкой беспроводной зарядки. Старшая модель Huawei Mate70 Pro получит изогнутый 6,88-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, тыльную камеру с 50-Мп главным модулем (датчик на 1/1,3 дюйма и оптика с изменяемой диафрагмой) и 50-Мп модулем телефото (1/2,5 дюйма и 3,5-кратный оптический зум), батарею ёмкостью около 6000 мАч и поддержку беспроводной зарядки.

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