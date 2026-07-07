Официально: смартфон Vivo T5 Lite 44W готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в скором времени в Индии будет представлен смартфон T5 Lite 44W. Технические характеристики устройства не раскрываются, но из его названия можно догадаться о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт. Также инсайдеры сообщают, что в качестве аппаратной основы будет использоваться однокристальная система MediaTek Dimensity 6300 или Dimensity 6400.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон Vivo T5 4G с 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 4G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 встроенной памяти UFS 2.2, 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1570:720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 1250 нит в режиме HBM, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 7200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт и защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и IP69.
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