Объявлена дата выхода Nothing Phone (4a)

Компания Nothing объявила, что официальная презентация смартфона Phone (4a) состоится 5 марта. Производитель обещает приблизить устройство к флагманскому уровню по всех характеристикам. Ранее стало известно, что новинка выйдет в конфигурациях на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в марте прошлого года Nothing Phone (3a) имеет в своем оснащении 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, восьмиядерный процессор Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, фирменную подсветку Glyph с 3 сегментами и 26 зонами, кнопку Essential Key для запуска ИИ Essential Space, стеклянную заднюю панель, защиту от пыли и брызг (IP64), аккумулятор на 5000 мАч и поддержку 50-Вт быстрой зарядки.
Представлен смартфон Motorola Moto G77 …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G77, которая основана на 6-нанометровом п…
OPPO Reno15c появился в продаже …
Компания OPPO выпустила в китайскую продажу смартфон Reno15c, который был представлен несколько дней наза…
Официально: Realme Narzo 90 5G получит защиту от воды…
Компания Realme подтвердила наличие некоторых характеристик смартфонов Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G, которы…
Официально: RedMagic 11 Air получит АКБ на 7000 мАч…
Компания RedMagic раскрыла новые подробности о смартфоне RedMagic 11 Air, который будет официально предст…
Смартфон HONOR WIN выйдет в конце декабря …
Компания HONOR официально объявила, что смартфоны HONOR WIN и HONOR WIN RT будут представлены в Китае 26 …
Apple прокачала процессоры A19 и сделала их меньше…
Компания Apple постаралась сделать A19 и A19 Pro куда масштабнее обычных обновлений по сравнению с A18 и …
Глобальную версию Redmi Note 15 Pro+ 5G оценили в $550…
Компания Xiaomi выпустила в Европе смартфоны Note 15 5G, Note 15 Pro 5G и Note 15 Pro+ 5G. Первым рынком …
Realme Neo 8 официально подтвержден …
Компания Realme объявила, что уже в этом месяце в Китае будет представлен смартфон Neo 8. Производитель п…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor