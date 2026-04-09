Объявлена дата выхода OPPO F33

Компания OPPO объявила, что официальная презентация смартфонов серии F33 состоится 15 апреля в Индии. Производитель подтвердил наличие селфи-камеры разрешением 50 Мп (датчик GC50F6 и угол обзора 100 градусов), сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (сенсор OV50D40) и 2 Мп (датчик глубины сцены), 6,57-дюймового дисплея, корпуса массой 194 грамма, а также расцветок Misty Forest, Starry Blue и Passion Red.

Напомним, что выпущенный осенью прошлого года OPPO F31 5G имеет в своем оснащении 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 Energy, 6,57-дюймовый OLED-экран с разрешением 2372:1080 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, сдвоенную основную камеру с модулями 50 Мп (датчик OV50D40 и OIS) и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, стереодинамики, 5G-модем, прочность по стандарту MIL-STD-810H, защиту от пыли и воды (IP66, IP68 и IP69), батарею ёмкостью 7000 мАч и поддержку 80-Вт проводной зарядки.