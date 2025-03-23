Объявлена дата выхода POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra

Компания Xiaomi объявила, что смартфоны POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra будут представлены 27 марта в Сингапуре. Предполагается, что перед нами международные версии выпущенных ранее в Китае Redmi K80 и Redmi K80 Pro. Первый получит 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 90-Вт быстрой проводной зарядки. POCO F7 Ultra будет отличаться топовым 3-нанометровым процессором Snapdragon 8 Elite, аккумулятором на 5300 мАч, а также 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Обе модели получат 6,67-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

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