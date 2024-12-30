Объявлена дата выхода POCO X7 и POCO X7 Pro

Компания Xiaomi официально объявила, что смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro будут официально представлены 9 января 2025 года. Базовой модели приписывают наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Ultra, 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения, 6,67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 5110 мАч и поддержки 45-Вт проводной быстрой зарядки.

POCO X7 Pro могут оснастить процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX882, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3000 нит и частотой обновления изображения 120 Гц, АКБ ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.