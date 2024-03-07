Объявлена дата выхода Samsung Galaxy A55

Компания Samsung официально объявила, что смартфоны Galaxy A55 и Galaxy A35 будут представлены 11 марта в Индии. Согласно утекшим ранее данным, аппарат будет стоить в Европе 450 и 500 евро за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфону приписывают наличие фирменной однокристальной системы Samsung Exynos 1480, слота для карты памяти microSD, 6,5-дюймового дисплея с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 5 Мп, селфи-камеры разрешением 32 Мп, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 25-Вт быстрой зарядки, подэкранного сканера отпечатков пальцев, стереодинамиков, корпуса с алюминиевой рамкой и защиты в соответствии со степенью IP67.