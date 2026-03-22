Объявлена дата выхода Samsung Galaxy A57

Компания Samsung объявила, что среднебюджетные смартфоны Galaxy A57 и Galaxy A37 будут представлены 25 марта в Индии. По предварительным данным, старшую модель оснастят 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фирменной однокристальной системой Exynos 1680, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт зарядки. Galaxy A37 будет отличаться как минимум менее производительным процессором Exynos 1480.