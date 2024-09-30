Объявлена дата выхода Vivo X200, X200 Pro и X200 Pro mini

Компания Vivo начала рассылать приглашения журналистам на презентацию флагманских смартфонов серии Vivo X200. Как и предполагалось, мероприятие состоится в Китае 14 октября. Новинки первыми на рынке получат топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9400, плоскую боковую рамку корпуса, узкую рамку вокруг дисплея и уменьшенный модуль врезанной селфи-камеры. Помимо базовой модели, линейка будет состоять из Vivo X200 Pro, X200 Pro Mini и X200 Pro Satellite Version. Последний уже успел засветиться в популярном бенчмарке AnTuTu, где показал результат в 3007853 балла. Это рекорд среди смартфонов на Android.

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