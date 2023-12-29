Объявлена дата выхода флагмана OPPO Find X7

Компания OPPO объявила, что презентация флагманских смартфонов Find X7 состоится в Китае 8 января. По предварительным данным, в линейку войдет базовая модели Find X7 и топовая Find X7 Ultra. Первая будет основана на флагманской платформе MediaTek Dimensity 9300, а вторая на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Грядущим новинкам также приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, экрана LTPO3 AMOLED с частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, камеры Hasselblad и поддержки спутниковой связи у старшей модели.
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