Объявлена дата выхода iQOO Neo 11

Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона Neo 11 состоится 30 октября в Китае. Производитель уже подтвердил наличие экрана BOE Q10+ с разрешением 2K, батареи ёмкостью 7500 мАч, матовой металлической рамки корпуса, сатинового AG-стекла и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.

По данным инсайдеров, грядущую новинку также оснастят 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки и ультразвуковом сканером отпечатков пальцев, расположенным под дисплеем.

