Объявлена дата выхода камерофона Vivo X60 Pro+

Сетевые источники сообщили о том, что топовый камерофон Vivo X60 Pro+ будет официально представлен уже 21 января. Несколько дней назад китайский производитель уже начал принимать на него предварительные заказы в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и с 12/256 ГБ памяти. Смартфон должен получить топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и Snapdragon 875 в зависимости от версии, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 50 Мп и оптикой Zeiss, фирменную оболочку OriginOS и поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Ранее была выпущена модель Vivo X60 Pro, которая доступна по цене в 690 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

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