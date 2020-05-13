Объявлена дата выхода новых ноутбуков Honor MagicBook Pro

Компании Huawei и Honor объявили о том, что 18 мая они проведут презентацию устройств в рамках программы. В частности, будут показаны новые ноутбуки семейства MagicBook Pro, планшет Tablet V6 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения и телевизор Vision Pro для глобального рынка.

Ранее на сайте популярного интернета-магазина JD.com появилась 16,1-дюймовая версия MagicBook Pro, которая доступна в модификациях на процессорах Intel Core i5 и i7. Ожидается, что новые ноутбуки получат чипы десятого поколения. Также на странице товара сообщается о 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителях вместимость 512 ГБ. Помимо 16,1-дюймовых моделей на вышеуказанной презентации покажут и обновленные ноутбуки с 14- и 15-дюймовыми дисплеями.