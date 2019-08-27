Объявлена дата выхода смартфона Honor 20S

Компания Honor опубликовала рекламный тизер, который раскрывает дату выхода смартфона Honor 20S. Итак, аппарат будет представлен в Китае уже 4 сентября. Предполагается, что модель займет промежуточное место между Honor 20 и Honor 20 Pro. Судя по тизеру, грядущая новинка унаследует дизайн старшей модели. Смартфону прочат 6-дюймовый дисплей, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 810, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 10.