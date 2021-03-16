Объявлена дата выхода смартфона Moto G100

Компания Lenovo объявила о том, что смартфон Moto G100, который уже вышел в Китае под названием Motorola Edge S, будет представлен в Европе 25 марта. Предположительная цена устройства составляет 400-500 евро.

Напомним, что этот смартфон оснащается возможностью измерения частоты сердечного ритма посредством фронтальной камеры, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, двойной фронтальной камерой разрешением 16 Мп и 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, оперативной память Turbo LPDDR 5 и флеш-памятью Turbo UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, дактилоскопом на боковой грани, поддержкой сетей 5G, WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), модулем NFC и 3,5 мм разъемом для наушников.

Комментарии и отзывы Moto G100
Обзоры:
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Nokia планирует выпустить бюджетный смартфон Nokia G10

В сети появилась информация о предстоящем недорогом смартфоне Nokia G10. Ожидается, что Nokia G10 будет п...
Глобальная версия Xiaomi Mi 11 появится в продаже 25 февраля

Компания Xiaomi объявила о том, что глобальная версия смартфона Mi 11 появится в продаже 25 февраля. В эт...
Samsung Galaxy A12 стоит 179 долларов

Компания Samsung наконец-то представила смартфон Galaxy A12 в Индии. Стоимость устройства в стране состав...
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPSЛучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20
ПК-корпус Zalman Z8 получил три версии...
ПК-корпус Zalman Z8 получил три версииКомпания Zalman представила компьютерный корпус Z8 формата Mid Tower, который предназначен для создания и...
В сети появилось изображение первого зар...
В сети появилось изображение первого зарQualcomm анонсировала последнее поколение своей технологии быстрой зарядки в 2020 году. Эта технология, п...
Xiaomi выпустил 75-дюймовый смарт-телеви...
Xiaomi выпустил 75-дюймовый смарт-телевиКитайский технологический гигант Xiaomi выпустил 75-дюймовый смарт-телевизор Mi TV Q1. Этот телевизор ста...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. ...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. В начале года мы проводили тестирование ASRock X299 TAICHI ...
Apple ограничила производство iPhone 12 ...
Apple ограничила производство iPhone 12 Профильное издание MacRumors сообщило о том, что компания Apple урезала производство смартфонов iPhone 12...
Лучший микрофон для стрима. AVerMedia Te...
Лучший микрофон для стрима. AVerMedia TeЕсли вы проводите собственные трансляции, то знаете, насколько важен в этом деле звук. А для хорошего зву...
Тонкий ИБП Ippon Smart Winner II 1U скор...
Тонкий ИБП Ippon Smart Winner II 1U скорПроизводитель источников бесперебойного питания Ippon представил новую модель Smart Winner II 1U. ИБП Sma...
Смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 предс...
Смартфоны Samsung Galaxy A52 и A72 предсКомпания Samsung официально объявила о том, что смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 будут официально предст...
Корпус SilverStone FARA H1 M поддерживае...
Корпус SilverStone FARA H1 M поддерживаеSilverStone представила Micro-ATX корпус FARA H1 M. Корпус получил сетчатую переднюю панель для обеспечен...
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS оцен...
Ноутбук Porsche Design Acer Book RS оценКомпании Porsche Design и Acer дали старт российским продажам премиального ноутбука Porsche Design Acer B...
Цены на OPPO Reno5 K подтверждены...
Цены на OPPO Reno5 K подтвержденыOPPO анонсировала смартфон OPPO Reno5 K в Китае 25 февраля. Но на тот момент компания не подтвердила его ...
Vivo S9 выводит на рынок процессор Dimen...
Vivo S9 выводит на рынок процессор DimenСегодня смартфоны Vivo S9 и Vivo S9e были представлены в Китае. Смартфон Vivo S9 имеет под капотом 6- нм...
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиямиОбзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями
Обзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офисаОбзор IPPON Back Comfo Pro II 1050. Линейно-интерактивный ИБП для дома и офиса
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor