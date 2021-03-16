Объявлена дата выхода смартфона Moto G100

Компания Lenovo объявила о том, что смартфон Moto G100, который уже вышел в Китае под названием Motorola Edge S, будет представлен в Европе 25 марта. Предположительная цена устройства составляет 400-500 евро.

Напомним, что этот смартфон оснащается возможностью измерения частоты сердечного ритма посредством фронтальной камеры, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, двойной фронтальной камерой разрешением 16 Мп и 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, оперативной память Turbo LPDDR 5 и флеш-памятью Turbo UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, дактилоскопом на боковой грани, поддержкой сетей 5G, WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), модулем NFC и 3,5 мм разъемом для наушников.