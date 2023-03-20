Объявлена дата выхода смартфона Poco F5

Компания Xiaomi объявила, что смартфон Poco F5 будет представлен 6 апреля. Речь идет об индийской премьере, а в международной продаже аппарат появится под названием Redmi Note 12 Turbo. По предварительным данным, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Plus 2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки и беспроводной зарядки на 30 Вт. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.

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