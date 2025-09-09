Объявлена дата выхода смартфона Xiaomi 15T

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro состоится на глобальном рынке уже 24 сентября. По предварительным данным, базовую модель оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 6,83-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, тройной тыльной камерой с оптикой Leica, батареей ёмкостью 5500 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки. Xiaomi 15T Pro будет отличаться топовым процессором Dimensity 9400+ и поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.