Объявлена дата выхода смартфона Xiaomi 15T

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro состоится на глобальном рынке уже 24 сентября. По предварительным данным, базовую модель оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 6,83-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, тройной тыльной камерой с оптикой Leica, батареей ёмкостью 5500 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки. Xiaomi 15T Pro будет отличаться топовым процессором Dimensity 9400+ и поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Представлен телефон HMD 102 4G с ИИ-помощником…
Компания HMD выпустила в китайскую продажу кнопочный телефон HMD 102 4G, который оценен в эквивалент 23 д…
Google Pixel 10 Pro Fold будет стоить 1900 евро …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл цены на все конфигурации смартфонов серии Google Pixel 10, ко…
Складной смартфон Vivo X Fold5 оценили в 975 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью X Fold5, которая может похвастаться толщи…
Смартфон OnePlus Nord CE5 оценили в 230 евро …
Компания OnePlus объявила о выпуске на европейский рынок смартфон Nord CE5, который построен на 4-наномет…
Motorola представила доступный смартфон Edge 60 Neo…
Motorola расширила семейство Edge 60, представив новый смартфон Edge 60 Neo, который пришёл на смену Edge…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Samsung не будет сильно улучшать камеру до Galaxy S28…
Профильный ресурс Android Headlines принес плохие новости о развитии фотовозможностей в грядущих флагманс…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor