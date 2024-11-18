Объявлена дата выхода смартфона iQOO Neo10

Компания iQOO объявила, что презентация смартфонов iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro состоится 29 ноября. Производитель подтвердил наличие черной, белой и оранжево-серой расцветок корпуса. По предварительным данным, старшую модель оснастят флагманским 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400 c максимальной частотой 3,63 ГГц и графикой Mali-G925 Immortalis MP12, фирменным киберспортивным чипом Q2 для оптимизации игровых сессий, поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, кремниево-углеродной батареей третьего поколения ёмкостью 6100 мАч, корпусом толщиной 7,99 мм и сдвоенной тыльной камерой.