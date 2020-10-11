Объявлена дата выхода смартфонов Huawei Mate 40

После череды многочисленных утечек и слухов компания Huawei официально объявила о том, что смартфоны серии Mate 40 будут официально представлены 22 октября. На презентации ожидается дебют четырех моделей: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Mate 40 Porsche.

По предварительным данным, Mate 40 Pro получит многомодульную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, 5-нанометровую топовую платформу Kirin 9000, изогнутый по бокам AMOLED-дисплей, поддержку мобильных сетей пятого поколения и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
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