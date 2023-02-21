Объявлена дата выхода смартфонов Meizu 20 и Meizu 20 Pro

Компания Meizu дала старт приему предварительных заказов на флагманские смартфоны Meizu 20 и Meizu 20 Pro. Открытые продажи стартуют 14 марта. Вероятно, в этот день и состоится официальная премьера новинок. Впрочем, даже за месяц до выхода смартфоны вызвали немалый ажиотаж. Утверждается, что всего за несколько часов было принято 100 тысяч заявок на покупку.

По предварительным данным, Meizu 20 получит топовую 4-нм однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 16 Мп и 5 Мп, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 13 с фирменной надстройкой Flyme 10.
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