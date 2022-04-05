Объявлена ​​дата запуска линейки тонких и легких телефонов HONOR Play6T

Телефон имеет толщину 7,45 мм и весит всего 175 г, а его дисплей будет представлять собой 6,7-дюймовую ЖК-панель с частотой 120 Гц и разрешением 2388×1080. Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт. Honor Play6T Pro будет доступен в вариантах 8+128 ГБ и 8+256 ГБ. Пока неясно, каким процессором будет оснащен телефон — одни говорят, что это будет Snapdragon 680, а другие утверждают, что это будет Dimensity 900. Похоже, что серия будет состоять из двух моделей — HONOR Play6T Pro и HONOR Play6T.