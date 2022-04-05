Объявлена ​​дата запуска линейки тонких и легких телефонов HONOR Play6T

Сегодня компания HONOR объявила о том, что ее новая серия телефонов Play6T будет запущена 7 апреля. HONOR Play6T Pro будет иметь прямой экран с отверстием для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Края телефона будут плоскими и сохранят разъем для наушников 3,5 мм. На задней панели находится квадратный модуль камеры, содержащий модуль с двумя объективами — основная камера на 48 МП в сочетании с макрообъективом на 2 МП.

Телефон имеет толщину 7,45 мм и весит всего 175 г, а его дисплей будет представлять собой 6,7-дюймовую ЖК-панель с частотой 120 Гц и разрешением 2388×1080. Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт. Honor Play6T Pro будет доступен в вариантах 8+128 ГБ и 8+256 ГБ. Пока неясно, каким процессором будет оснащен телефон — одни говорят, что это будет Snapdragon 680, а другие утверждают, что это будет Dimensity 900. Похоже, что серия будет состоять из двух моделей — HONOR Play6T Pro и HONOR Play6T.
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