Объявлена ​​европейская цена realme 9 5G

realme уже выпустила realme 9i, 9 Pro и 9 Pro+ на европейском рынке и планирует вскоре запустить еще и модели realme 9 4G и 9 5G. Версия realme 9 5G с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 278 евро.

realme 9 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Устройство имеет толщину 8,5 мм и весит 188 грамм. Смартфон построен на MediaTek Dimensity 810, он поддерживает динамическое расширение оперативной памяти, которое добавляет дополнительные 5 ГБ виртуальной памяти. Телефон работает под управлением Realme UI 3.0 на базе Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Он поддерживает технологию MediaTek HyperEngine 2.0 для повышения энергоэффективности. realme 9 5G имеет тройную заднюю камеру с датчиками изображения 48 МП 20 МП и 2 МП. На передней панели устройства находится 16 МП камера для съемки селфи и видеозвонков с технологией Clear Fusion Algorithm. Смартфон realme 9 5G предлагается в двух цветах — Stargaze White и Meteor Black.