Объявлена ёмкость батареи OnePlus 15

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о характеристиках флагманского смартфона OnePlus 15, который будет представлен уже 27 октября. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 7300 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно. Ранее было подтверждено наличие 6,78-дюймовогоOLED-экрана Oriental нового поколения производства BOE с кадровой частотой 165 Гц и топовой однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm.

По данным инсайдеров, за фотовозможности в смартфоне будет отвечать тройная камера с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-700, 24-мм оптика с диафрагмой F/1,8 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на датчике Samsung ISOCELL JN5) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и сенсором ISOCELL JN5).