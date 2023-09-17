Объявлена ёмкость батареи в iPhone 15

Как известно, на презентациях смартфонов iPhone компания Apple не раскрывает ёмкость их аккумуляторов. Перед анонсом линейки iPhone 15 в сети появилась информация, что в этот раз нас ждет серьезный прогресс. Утверждалось, что iPhone 15 Pro Max получит батарею на 5000 мАч. Надежды оказались напрасными. Итак, iPhone 15 оснастили элементом питания ёмкостью 3349 мАч, iPhone 15 Plus – 4383 мАч, iPhone 15 Pro – 3274 мАч и iPhone 15 Pro Max – 4422 мАч. То есть, увеличение оказалось незначительным. Впрочем, пользователи вправе ждать небольшого улучшения автономности, ведь новинки основаны на более энергоэффективной 3-нанометровой платформе Apple A17 Pro.

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