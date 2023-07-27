Объявлена российская цена Samsung Galaxy Z Flip5

Отечественные ритейлеры уже начали принимать предварительные заказы на представленный вчера складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip5. Новинка оценена в 110 и 120 тысяч рублей за варианты с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-экраном с разрешением 720:748 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, складным 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, «фронталкой» на 10 Мп, АКБ ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт, защитой от воды (IPX8), стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X и ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.1 «из коробки».