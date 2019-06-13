Объявлена российская цена смартфона Honor 20

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза смартфона Honor 20, который был представлен в прошлом месяце. Новинка станет доступна для предзаказа уже с 14 июня, а старт прямых продаж запланирован на 21 июня. Рекомендованная розничная цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составила 27 990 рублей. Бонусом предзаказа стали беспроводные наушники Fly Pods Lite.

Напомним, что Honor 20 Pro оснащается топовым чипсетом Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и объектива с диафрагмой F/1,8, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, модулем для замера глубины сцены и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.